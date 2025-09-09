Orhaneli'de Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.

Orhaneli İlçe Müftülüğü organizasyonuyla, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1500'üncü yıl dönümünde Doç. Dr. Fatih Kurt tarafından "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferans verildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, konferans sonrası Kurt'a Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ayrıca Orhaneli 4-6 Yaş ve Hafızlık Kur'an Kurslarına arsa bağışlayan ve inşaatın yapımını üstlenen firma temsilcilerine tablo hediye edildi.