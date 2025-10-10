Haberler

Orhaneli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü düzenlendi

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Filistin'e Destek Yürüyüşü düzenlendi.

Orhaneli Belediyesi, Orhaneli İlçe Müftülüğü, Hacı Mustafa Öden Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Orhaneli 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi destekleriyle gerçekleştirilen yürüyüşte, ilçe meydanında toplanan grup pankart ve dövizlerle yürüdü.

Yürüyüşe Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Demir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
