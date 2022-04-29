Son dakika haberi! Örgüt üyeliğinden tutuklanan İBB çalışanı: Fotoğraftaki kişi ben değilim

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Şafak D.'nin mahkemede, "Bana sormuş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde susma hakkını kullanan Şafak D. İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şafak D., çıkarıldığı hakimlikçe "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinde suçlamayı kabul etmediğini söyleyen Şafak D.'nin, "Savcılıkta sorulan yaz tatilinde nerede oluğum sorusuna açıklık getirmek isterim. Yaz tatilinde genelde İstanbul'da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Zaman zaman çeşitli illerde Eskişehir, İzmir, Konya gibi illerde gezmeye gidiyorduk. Bazen memleketim Tokat'ta yaz tatilini geçiriyordum. Bana sormuş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim. Öncelikle serbest bırakılmayı, aksi kanaatte iseniz adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dediği kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel