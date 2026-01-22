Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li Mevkidaşı Caine ile Görüştü

Güncelleme:
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı J. Daniel Caine ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
