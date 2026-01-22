Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD'li Mevkidaşı Caine ile Görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite toplantısı kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı J. Daniel Caine ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral J. Daniel Caine ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
