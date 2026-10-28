Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Orgeneral Çardakcı, MEBS'in 81 ile kesintisiz iletişim sağlayacak sistemini test etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, MEBS'in olağanüstü durumlarda 81 il ile kesintisiz iletişim sağlayacak telsiz sistemini test etti. Testte yasa dışı bahis, uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadele tedbirleri de değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığınca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak haberleşme sistemini test etti.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Sayın Ali Çardakcı, MEBS Başkanlığımızca geliştirilen ve olağanüstü durumlarda 81 il ile aynı anda kesintisiz iletişim imkanı sağlayacak telsiz haberleşme sisteminin test çalışmasını ast birlik komutanlıklarımızla gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ayrıca personel, istihbarat, asayiş, lojistik, siber ve muhabere alanlarında yürütülen faaliyetlerin yanı sıra yasa dışı bahis, uyuşturucu, dolandırıcılık ve okullara yönelik saldırılarla mücadele kapsamında alınacak tedbirler değerlendirildi."

Paylaşımda, test anına ilişkin görüntü de yer aldı.

Kaynak: AA
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler

Korumaya o görüntüler soruldu! Sarıgül'ü bitirecek sözler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Ergün Yolcu üniversiteden izin alamayınca vazgeçildi

Sağlık Bakanlığında tartışma yaratan atama! Saatler sonra iptal edildi
Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Fed, faizi sabit bıraktı

ABD'den piyasaların merakla beklediği faiz kararı geldi
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Muhalif lider Golan, Arap partileriyle hükümeti kurma çağrısı yaptı

"Netanyahu kaybetti" deyip dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Atatürk ve Türk bayrağına yönelik paylaşımı sonrası tutuklandı! Götürülürken böyle seslendiler

Tutuklanan öğretmene seslendi: Alnına ve kalbine yaptıracağız!