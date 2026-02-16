Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral en-Nemruş ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u resmi bir törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş ile bir araya geldi.
Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden en-Nemruş'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra en-Nemruş, Onur Kıtası'nı selamladı.
Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral en-Nemruş,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel