Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral en-Nemruş ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral en-Nemruş ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş'u resmi bir törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin en-Nemruş ile bir araya geldi.

Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden en-Nemruş'u Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra en-Nemruş, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu ve Korgeneral en-Nemruş,? törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
500

