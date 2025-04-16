Orgeneral Bayraktaroğlu 1'inci Ordu Komutanlığı'nda İncelemelerde Bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu, 1'inci Ordu Komutanlığı'na geldi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, buradaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri'nde eğitimi devam eden Karargah Subaylığı ile Komuta ve Kurmay Eğitimi müdavimlerine tecrübelerini aktardı.