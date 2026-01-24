Haberler

'Bayğaralar' suç örgütünün Antalya yapılanmasına operasyon: 12 tutuklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'daki 'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda 15 kişinin yakalandığını ve 12'sinin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin haksız çıkar sağlamak amacıyla çeşitli suçlar işlediği belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bayğaralar' organize suç örgütünün Antalya yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüphelinin yakalandığını, 12'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonu sanal medya hesabından duyurdu. Buna göre; elebaşılığını yurt dışında tutuklu bulunan R.B.'nin yaptığı organize suç örgütünün, Antalya yapılanmasının yöneticisi olan H.A. ile birlikte hareket eden şüphelilere yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı. Şüphelilerin, suç örgütünün faaliyetleri kapsamında haksız çıkar sağlamak amacıyla hareket ettikleri, 'Adam öldürme', 'Yağma', 'Yaralama' ve 'İş yeri kurşunlama' suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonda 1 uzun namlulu silah ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakan Yerlikaya, "Bizim mücadelemiz; vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
