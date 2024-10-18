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Organize Suç Operasyonunda 166 Gözaltı, 147 Tutuklama

Organize Suç Operasyonunda 166 Gözaltı, 147 Tutuklama
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İstanbul'da iki büyük organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda 166 kişi gözaltına alındı, bunlardan 147'si tutuklandı. Operasyonda, Barış Boyun'un eşi Ece Boyun da dahil olmak üzere birçok önemli isim yer alıyor. Suç örgütlerinin karıştığı olaylara ait güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

LİDERLİĞİNİ yurtdışında bulunan Barış Boyun'un yaptığı organize suç örgütüyle, yine liderliğini yurtdışında tutuklu olan Beratcan Gökdemir'in yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 166 kişiden 147'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ile iş insanı Adnan Çolak'ın da bulunduğu öğrenildi. Suç örgütü üyelerinin karıştığı olaylara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, Barış Boyun'un yönettiği 'Boyun Grubu' ile Berat Can Gökdemir'in liderliğini yaptığı 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon düzenledi. Hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan ve halihazırda İtalya'da cezaevinde bulunan Barış Boyun'un yönettiği 'Boyun Grubu' son döneme kadar, Daltonlar suç örgütüyle beraber hareket ediyordu. Grup içi anlaşmazlıklardan dolayı ayrılan 'Daltonlar' suç örgütünün lideri Berat Can Gökdemir'in hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olduğu ve Rusya'da cezaevinde bulunduğu biliniyordu.

166 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çalıntı araç veya kasklı motosikletle 'Kasten öldürme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Yağma amaçlı tehdit', 'Silah ticareti', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', Tehdit' ve 'Mala zarar verme' gibi çok sayıda suça karışan şüphelilerden 166'sı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. 166 şüpheliden aralarında Barış Boyun'un eşi Ece Boyun ile borsacı iş insanı Adnan Çolak'ın da bulunduğu 147 kişi tutuklandı. 19 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.Diğer yandan şüphelilerin karıştığı bazı olaylara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin işyerlerini kurşunladıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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