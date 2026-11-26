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İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle düzenlediği operasyonda gözaltına alınan suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 56 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteği ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda ekipler, özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren ve kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve tehdit suçları kapsamında 35 eyleme karışan şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirlemişti.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 51 şüpheliyi gözaltına alırken, aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 61 mermi ve 450 gram uyuşturucu ele geçirmişti.

Çalışmaların devamında ise 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA