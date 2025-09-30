Organ Nakliyle Hayata Tutan Dört Çocuk Fas'a Döndü

(ANKARA) - Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla Fas'tan gelen dört çocuk, bir hafta içinde organ nakliyle hayata tutundu.

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 yaşındaki Muhsin, babasından alınan böbrekle; 2 yaşındaki İhlas, 9 yaşındaki Muhammed ve 13 yaşındaki Zehra ise annelerinden alınan karaciğerlerle sağlığına kavuştu. Taburcu olmadan önce Transplantasyon Servisi'nde bir araya gelen minik hastaların ve ailelerinin mutluluğuna, Prof. Dr. Haberal ve ekibi de ortak oldu.

Hastaların Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmesine olanak sağlayan, Fas'ın en büyük sağlık derneklerinden birinin başkanı Nawal Filali ise hayat kurtaran bu anlamlı iş birliğinin önemine dikkati çekti. Ziyaret sırasında tatlı bir sürpriz de yaşandı. Prof. Dr. Haberal, bu anlamlı güne denk gelen Nawal Filali'nin doğum gününü de kutlayarak, iki ülke arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirdi.

Organ nakliyle hayata tutunan dört çocuk, saatler sonra sağlıklı bir şekilde ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Organ bağışı çağrısı ve 50. yıl gururu

Türkiye, özellikle canlıdan organ nakillerinde dünyada lider konumda bulunuyor. Ancak Prof. Dr. Mehmet Haberal, kadavradan bağışların hala yetersiz olduğuna dikkati çekerek, organ bağışının önemini bir kez daha vurguladı. Haberal'ın ekibi de bu çağrıya destek vererek, umut bekleyen binlerce hasta için herkesi organ bağışına davet etti.

Başarılı operasyonlar, aynı zamanda büyük bir gururun arifesine denk geldi. Türkiye, Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın 3 Kasım 1975'te gerçekleştirdiği ilk başarılı naklin 50. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Yıl dönümünde Prof. Dr. Haberal, düzenlenecek uluslararası bir kongre ile bilim dünyasını Ankara'da buluşturacak.