Organ Bağışı Yaparak Umut Oldu

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından karaciğeri bağışlanan 32 yaşındaki Ünal Küpçüoğlu'nun, kendisinin de böbrek nakli beklediği, babasının da 15 yıl önce beyin travmasından hayatını kaybettiği ve organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde beyin travması tanısıyla tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Küpçüoğlu'ndan ailesinin onayıyla alınan karaciğer Erzurum'a nakledildi.

Bağışın ardından Küpçüoğlu için Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpçüoğlu, aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Küpçüoğlu'nun babasının da 15 yıl önce beyin travması sonucu hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği, ailesinin onayı ile böbrekleri ve karaciğerinin bağışlandığı öğrenildi.

Ünal Küpçüoğlu'nun ağabeyi Selahattin Küpçüoğlu, AA muhabirine, aile olarak organ bağışına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Küpçüoğlu, organ bağışı konusunda huzurlu olduklarını belirterek, "Gönlümüz rahat. Oturduk, kendi aramızda konuştuk ve karar verdik. 15 yıl önce de babamın organlarını bağışlamıştık. O yıllarda annem de hayattaydı, 'bir anne daha ağlamasın' diyerek karar almıştık." dedi.

Kardeşinin de böbrek hastası olduğunu ve organ nakli beklediğini ifade eden Küpçüoğlu, "Kendisi böbrek hastasıydı ve nakil bekliyordu. O bir umut beklerken, kendisi başkasına bir umut oldu." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş Köyü Muhtarı Fatih Karaca ise Küpçüoğlu'nun nakil beklerken başkasına umut olduğuna işaret ederek, "Nakile ihtiyacı olan bir kardeşimizdi, böbrek hastasıydı. Nakil ona nasip olmadı, başkasına umut oldu. Ben de herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.