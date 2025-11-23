Haberler

Organ Bağışı Yaparak Umut Oldu

Organ Bağışı Yaparak Umut Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen 32 yaşındaki Ünal Küpçüoğlu'nun karaciğeri bağışlandı. Kendisi de böbrek nakli bekliyordu. Ailesi 15 yıl önce babalarının organlarını da bağışlamış. Küpçüoğlu'nun hikayesi, organ bağışının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından karaciğeri bağışlanan 32 yaşındaki Ünal Küpçüoğlu'nun, kendisinin de böbrek nakli beklediği, babasının da 15 yıl önce beyin travmasından hayatını kaybettiği ve organlarının bağışlandığı ortaya çıktı.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde beyin travması tanısıyla tedavi gören ve beyin ölümü gerçekleşen Küpçüoğlu'ndan ailesinin onayıyla alınan karaciğer Erzurum'a nakledildi.

Bağışın ardından Küpçüoğlu için Dereli ilçesine bağlı Kurtulmuş köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küpçüoğlu, aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Küpçüoğlu'nun babasının da 15 yıl önce beyin travması sonucu hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği, ailesinin onayı ile böbrekleri ve karaciğerinin bağışlandığı öğrenildi.

Ünal Küpçüoğlu'nun ağabeyi Selahattin Küpçüoğlu, AA muhabirine, aile olarak organ bağışına büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Küpçüoğlu, organ bağışı konusunda huzurlu olduklarını belirterek, "Gönlümüz rahat. Oturduk, kendi aramızda konuştuk ve karar verdik. 15 yıl önce de babamın organlarını bağışlamıştık. O yıllarda annem de hayattaydı, 'bir anne daha ağlamasın' diyerek karar almıştık." dedi.

Kardeşinin de böbrek hastası olduğunu ve organ nakli beklediğini ifade eden Küpçüoğlu, "Kendisi böbrek hastasıydı ve nakil bekliyordu. O bir umut beklerken, kendisi başkasına bir umut oldu." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş Köyü Muhtarı Fatih Karaca ise Küpçüoğlu'nun nakil beklerken başkasına umut olduğuna işaret ederek, "Nakile ihtiyacı olan bir kardeşimizdi, böbrek hastasıydı. Nakil ona nasip olmadı, başkasına umut oldu. Ben de herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel
İsrail'den Lübnan'a suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü

İsrail'den suikast saldırısı! Hizbullah'ın iki numaralı ismi öldürüldü
G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı

G20 Zirvesi'ne damga vuran an! Meloni bir anda neye uğradığını şaşırdı
Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump açtı ağzını yumdu gözünü! Zelenskiy'i kızdıracak sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor

Vatandaşlar isyan etti! Su değil çamur akıyor
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor

Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.