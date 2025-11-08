Haberler

Oregon Yargıcı, Trump’ın Portland’a Ulusal Muhafız Konuşlandırma Kararını Geçersiz Kıldı

Güncelleme:
ABD'nin Oregon eyaletinde federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Portland kentine ulusal muhafız birlikleri konuşlandırma kararının yasal dayanağı olmadığını belirtti. Yargıç Karin Immergut, kentte 'isyan ya da isyan tehlikesi'ne dair kanıt olmadığını ifade etti.

ABD'nin Oregon eyaletinde federal yargıç, Donald Trump yönetiminin eyalete bağlı Portland kentine ulusal muhafız birlikleri konuşlandırılması kararının yasal gereklilikleri karşılamadığına hükmetti.

ABD Oregon Bölge Yargıcı Karin Immergut, Trump yönetiminin Portland'a ulusal muhafız konuşlandırmasının, protestolara müdahale için askeri güç kullanımı konusunda gerekli koşulları karşılayıp karşılamadığına ilişkin kararını açıkladı.

Immergut, 106 sayfalık kararında kentte "isyan ya da isyan tehlikesi"ne dair kanıtı olmadığı için yönetimin ulusal muhafız konuşlandırma kararının "yasal dayanağının" bulunmadığını belirtti.

Portland'daki protestoların çoğunlukla barışçıl sürdürüldüğünü kaydeden Immergut, "Bu küçük çaplı protestoların, göçmenlik yasalarının uygulanmasını önemli ölçüde engellediğine dair kanıt bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan kentte "isyan ve kanunsuzluğun" sürdüğünü savunarak karara itiraz eden Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Abigail Jackson ise "Başkan Trump, federal çalışanları korumak için yasal yetkisini kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıç Immergut, ekim başında Trump yönetiminin Portland kentine yaklaşık 200 ulusal muhafız konuşlandırma planını eyalet genelinde geçici olarak engellemişti.

Immergut, 3 Kasım'da nihai karara kadar Portland'a asker konuşlandırılmasının engellenmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Trump'ın Demokrat ağırlıklı kentlere yönelik askeri hamleleri

Washington yönetimi, göçmenlik politikalarına karşı düzenlenen protestoları kontrol altına almak için haziranda Los Angeles'a, ağustosta da suçlularla mücadele kapsamında başkent Washington'a ulusal muhafızları konuşlandırmıştı.

Başkan Trump'ın, Washington Polis Teşkilatı üzerinde federal kontrol sağlama ve başkentte devriye gezmesi için ulusal muhafızları konuşlandırma kararı, "tehlikeli şekilde güç ele geçirme" şeklinde nitelendirilerek eleştirilere neden olmuştu.

ABD yönetimi, 4 Ekim'de Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde yaklaşık 200 ulusal muhafız görevlendirirken 6 Ekim'de Texas eyaletinden 400 kadar ulusal muhafızı, Oregon, Illinois ve diğer eyaletlerde konuşlandırma kararı almıştı.

Eyalet yönetimlerinden söz konusu kararlara karşı davalar açıldı, yasal süreç devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
