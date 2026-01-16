Haberler

ABD'nin Oregon eyaleti açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olarak belirlendi. Depremin derinliği 10 kilometre. Can ve mal kaybı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Oregon eyaletinin açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
