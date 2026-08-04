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Japon gelin Dolores, Fatsa'da Türk gelenekleriyle dünya evine girdi

Japon gelin Dolores, Fatsa'da Türk gelenekleriyle dünya evine girdi
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İş makinesi operatörü Birkan Sözen, Japonya'da tanıştığı Dolores Astorga ile Ordu'nun Fatsa ilçesinde Türk geleneklerine uygun düzenlenen düğünle evlendi. Törende çiftin ilk dansı ve Japon geline çiftetelli oynatılması renkli anlara sahne oldu.

ORDULU iş makinesi operatörü Birkan Sözen (39) ile çalışmak için gittiği Japonya'da tanıştığı Dolores Astorga (38), Fatsa'da Türk geleneklerine göre yapılan düğünle evlendi.

Birkan Sözen, geçen yıl iş makinesi operatörü olarak çalışmaya gittiği Japonya'da Dolores Astorga ile tanıştı. Arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini evlilik kararıyla taçlandıran çift, düğün yapmak için Türkiye'ye geldi. Damadın memleketi olan Ordu'nun Fatsa ilçesinde, aileleri ve yakınlarının katılımıyla Türk geleneklerine uygun düğün töreni düzenlendi. Yurt dışından gelen misafirlerin de katıldığı törende, çift ilk danslarını alkışlar eşliğinde yaptı. Düğünde çalan müziklerle eğlenen davetliler de Japon gelin Dolores Astorga ile çiftetelli oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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