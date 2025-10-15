Haberler

Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Lisesi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Vali Erol, Altınordu ilçesindeki Ordu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi ve öğretmenlerin çabaları hakkında teşekkürlerde bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesindeki Ordu Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Erol, 587 öğrenci ve 54 öğretmenin bulunduğu okulda bazı sınıflarda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere gelecekteki planlarıyla ilgili fikirlerini soran Erol, başarılı olabilmek için çok çalışmak, çok gayret etmek gerektiğini vurguladı.

Yabancı dil eğitiminin önemine işaret eden Erol, tavsiyelerde bulunduğu öğrencilerin sorunları yanıtladı.

Vali Erol, okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya gelerek, "Öğretmenlerimizin büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmelerindeki çabaları ve emekleri tartışılmaz." dedi.

Tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür eden Erol, okulun fiziki yapısı ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: AA
