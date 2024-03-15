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Ordu Valisi Muammer Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerinde ziyaretlerde bulundu

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Ordu Valisi Muammer Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerindeki yetkililerle bir araya gelerek ilçelerin genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrıca Kabataş ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında da bilgi verildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, Çamaş ve Kabataş ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile ilk olarak Çamaş Kaymakamlığına geçti.

Kaymakam Mehmet Emin Şen'den ilçenin genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Erol, daha sonra Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası'nı ziyaret etti.

İlçe Emniyet Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından Kabataş'a giden Erol, Kaymakam İbrahim Karakuş ve Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ile bir araya geldi.

Başkan Yılmaz, Dünya Bankası tarafından finanse edilen Bolaman Havzası Projesi kapsamında Kabataş ilçesine yapılacak yatırımlar hakkında Vali Erol'a bilgi verdi.

Erol, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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