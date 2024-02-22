Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti
Ordu Valisi Muammer Erol, beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'la birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti. Vali Erol, dernek binasında gazilerle bir araya gelerek, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Arif Takıcı, gazilere verilen destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür etti. Vali Erol ise her zaman şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanında olduklarını belirtti.
Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesi'ni ziyaret etti.
Vali Erol, beraberindeki Ünye Kaymakamı Ayhan Işık'la ilçenin Liseler Mahallesi'ndeki dernek binasında gazilerle bir araya geldi.
Dernek Başkanı Arif Takıcı, gazilere verilen destek dolayısıyla Vali Erol'a teşekkür ederek, 72 üyesi olan derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi aktardı.
Vali Erol, her zaman şehit aileleri, gaziler ve yakınlarının yanında olduklarını dile getirdi.