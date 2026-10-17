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Ordu Valisi Erol, Muhtarlar Günü'nde muhtarların çözüm ortağı olduğunu vurguladı

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Ordu Valisi Muammer Erol, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Erol, mesajında muhtarların devlet ile millet arasında köprü işlevi gördüğünü, merkezi idarenin sahadaki en güçlü çözüm ortağı olduğunu ve kamu hizmetlerinin hızlı ulaştırılmasında özveriyle çalıştığını belirtti.

Ordu Valisi Muammer Erol, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devlet ve millet arasında köprü vazifesi gören muhtarlık müessesesinin, yerel yönetim anlayışının en köklü ve temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Muhtarların, vatandaşların dertleriyle dertlenen, sevinçlerine ortak olan ve mahallelerin her türlü ihtiyacını yerinde tespit ederek kamu kurumlarına ilettiklerini aktaran Erol, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve adil bir şekilde ulaştırılmasında mesai gözetmeksizin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını kaydetti.

Tarihi boyunca devlet-millet bütünleşmesinin en samimi temsilcisi olan muhtarların, hem merkezi idarenin sahadaki en güçlü çözüm ortağı hem de mahallelerin huzur, güven ve esenliğinin teminatı olduğunu vurgulayan Erol, en büyük güçlerinin muhtarlarla yürüttükleri yakın ve gayretli iş birliği olduğunun altını çizdi.

Erol, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, ahirete irtihal eden muhtarlara ise Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA
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