Ordu Valiliğinden Altınordu ilçesinde denizde boğulan kişiye ilişkin açıklama Açıklaması

"Şahsın yapılan ön otopsisi sonucunda herhangi bir darp, cebir ve kesici aletle yaralandığına dair bulguya rastlanılmadığı, şahsın suda boğulma sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilmiştir"

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde bir kişinin denizde boğulmasına ilişkin, gerekli inceleme ve tahkikatın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, dün akşam Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir kişinin hayatını kaybettiği suda boğulma olayı ile ilgili bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli platformlarda gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte paylaşımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, suda boğulan kişinin sahil kısmına inip denize girdiğinin belirlendiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Şahıs, olay yerine intikal eden ekipler ve vatandaşların müdahalesiyle sudan çıkarılarak sağlık kuruluşuna sevk edildiği, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Ayrıca şahsın yapılan ön otopsisi sonucunda herhangi bir darp, cebir ve kesici aletle yaralandığına dair bulguya rastlanılmadığı, şahsın suda boğulma sonucunda hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olaya ilişkin gerekli inceleme ve tahkikat ilgili birimlerimizce titizlikle sürdürülmektedir."

Açıklamada, vatandaşların resmi makamlarca yapılmayan açıklamalara itibar etmemeleri ve doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlarda bulunmamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Canlı anlatım: Dev derbide fark açılıyor, Fenerbahçe 10 kişi kaldı

Dev derbide gol yağmuru var, Galatasaray şampiyonluğa koşuyor
Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Galatasaray Leroy Sane ile penaltı bekledi

Ortalığı ayağa kaldıran o pozisyon

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de diziyle gol attı

Ne ayağıyla ne de kafasıyla! Osimhen bu kez de o uvzuyla gol attı

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında penaltı vuruşundan yararlanamadı

Taraftarları kahreden an!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimi atlatan Trump ile görüştü