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Ordu Valiliği evsiz ve kimsesizlere eski kamu lojmanlarında kışın konaklama sunacak

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Ordu Valiliği, evsiz ve kimsesizler için kışın konaklama hizmeti verileceğini bildirdi. SYDV, Altınordu'daki eski kamu lojmanlarında 1 Ekim 2026-30 Nisan 2027 arasında geçici barınma sağlayacak; kaymakamlıklardan ihtiyaç sahiplerini bildirmeleri istendi.

Ordu Valiliği, kentte yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için kışın konaklama hizmeti sunulacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için konaklama hizmeti sunmaya devam ediyor.

Bu yıl da herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler, Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde bulunan eski kamu lojmanlarında geçici olarak konaklayacak.

SYDV tarafından 1 Ekim 2026 ile 30 Nisan 2027 tarihleri arasında tahsis işlemleri tamamlanan kamuya ait eski lojmanda, il genelindeki evsiz ve kimsesiz vatandaşlar, kış şartlarında sokakta kalmamaları ve sıcak bir ortamda barınmaları sağlanacak.

Kaymakamlıklar ve bazı kamu kurumlarına gönderilen yazıda, evsiz durumda olan ve ilçe imkanlarıyla barınma sorunu çözülemeyen tüm ihtiyaç sahibi vatandaşların bildirilmesi istendi.

Kaynak: AA
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