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Ordu'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı

Ordu'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, bazı ev ve iş yerlerini su bastı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Ekipler tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların suyla kaplandığı ilçede bazı ev ve iş yerlerini su basarken, yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ünye ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Kaledere, Çınarlık, Fevzi Çakmak ve Saraçlı mahallelerinde yağışın etkisi yoğun şekilde hissedildi. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı iş yerleri ile binaların giriş katlarını su bastı. İhbar üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, vidanjörlerle su tahliye çalışması yürüttü, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalarını sürdürdü.

'BÖLGELERDE İNCELEMELERDE BULUNARAK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK'

Aşırı yağışların ardından olumsuzluk yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunduklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "İlçemizde etkili olan aşırı yağışların ardından olumsuzluk yaşanan bölgelerde incelemelerde bulunarak gerekli tedbirleri aldık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürürken, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak adına süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Rabbim her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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