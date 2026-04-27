Ordu'nun yayla yollarında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ordu'da kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu yaylalarda başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerini birbirine bağlayan Çambaşı-Yeşilce yolunun karla kaplı bölümlerinde iş makineleriyle yol açma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Bölgede zaman zaman kar yağışının etkisini gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Kar kalınlığı yer yer 4 metreye ulaşırken Ordu Büyükşehir Belediyesi de yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor. Nisan ayının sonuna gelinmesine rağmen bölgede bu denli yüksek kar kalınlığı görülmesi, çalışmaları hem zorlaştırıyor hem de ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için titizlikle çalışırken, kar duvarlarını andıran kütleler metrelerce yüksekliğe ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, zorlu coğrafi şartlara rağmen sürdürülen çalışmalar sayesinde yayla ve mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan, ekiplerin yaptığı çalışmalar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı