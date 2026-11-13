Ordu Kumru'da silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 7 tabanca bulundu

Ordu Kumru'da silah operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 7 tabanca bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'nun Kumru ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın şüphelinin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi; gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.
Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA