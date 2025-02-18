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Ordu Komutanı Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti

Ordu Komutanı Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı Ziyaret Etti
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Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret ederek dönüşümlü başarı dileklerini iletti. Ziyaret sonrası Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş tarafından karşılanan Orgeneral Tokel, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Orgeneral Tokel, Aktaş'a görevinde başarılar dilerken, Vali Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel
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