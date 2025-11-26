Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer'i Ziyaret Etti
Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Edirne Valisi Yunus Sezer'e makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu da hazır bulundu.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel