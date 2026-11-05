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Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası kar yağışıyla sabah saatlerinde beyaza büründü

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Ordu Kabadüz'deki Çambaşı Yaylası kar yağışıyla sabah saatlerinde beyaza büründü
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Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren beyaza bürünen yaylada karın gün içinde aralıklarla sürmesi beklenirken, sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bulunan yaklaşık 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu.

Ordu genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bıraktı. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, sabah saatlerinden itibaren beyaza büründü. Yaylada güzel görüntüler oluşurken, bölgede kar yağışının gün içerisinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Diğer yandan Ordu'nun sahil kesimlerinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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