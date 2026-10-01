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Ordu Kabadüz'de elektrikli çite dokunan 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde elektrikli çite dokunan 22 yaşındaki genç, akıma kapılarak yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan gencin cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde elektrik akımına kapılan 22 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

Yukarı Kirazdere Mahallesi'ndeki bir bahçenin etrafındaki elektrikli çite dokunan Devran B, akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA
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