Ordu gündem haberi: Ordu'da adli yıl açılış töreni yapıldı

Ordu'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören organize edildi.

Ordu Adliye Sarayı Şehit Hakim Onur Alan Yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, yeni adli yılın hayırlı olması diledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyle ise Vali Tuncay Sonel, İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Vergi Mahkemesi Başkanı Eşref Başeskioğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, savcılar, hakimler ve adliye personeli ile avukatlar katıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde organize edilen törende ise Baro Başkanı Torun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Torun, herkes için adil bir adli bir yıl istediklerini ifade etti.

Tören, Ordu Barosu yönetimi ve üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.