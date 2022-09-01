Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu gündem haberi: Ordu'da adli yıl açılış töreni yapıldı

Güncel Haberler

Ordu haberi: Ordu'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören organize edildi.

Ordu'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören organize edildi.

Ordu Adliye Sarayı Şehit Hakim Onur Alan Yerleşkesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Ordu Baro Başkanı Sibel Torun, yeni adli yılın hayırlı olması diledi.

Konuşmaların ardından düzenlenen kokteyle ise Vali Tuncay Sonel, İdare Mahkemesi Başkanı Beytullah Selman, Vergi Mahkemesi Başkanı Eşref Başeskioğlu, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, savcılar, hakimler ve adliye personeli ile avukatlar katıldı.

Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde organize edilen törende ise Baro Başkanı Torun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Torun, herkes için adil bir adli bir yıl istediklerini ifade etti.

Tören, Ordu Barosu yönetimi ve üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title