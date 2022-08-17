Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu haber: Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Ordu haber: Komandolar Türk bayrakları ve dualarla Ordu'dan Suriye'ye uğurlandı

Güncel Haberler

Ordu haberleri... "Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Ordu'nun Fatsa ilçesindeki komandolar, görev yerlerine doğru yola çıktı.

Suriye'ye gidecek Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Perşembe Jandarma Komando Taburu için uğurlama töreni düzenlendi.

Fatsa ilçesindeki komando taburunda düzenlenen törende bir konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Suriye'de askeriyle, jandarmasıyla, polisiyle ve tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Türk bayrağını semalarda ebediyen dalgalandırmak için her zaman olduğu gibi yılmadan çalışacaklarına vurgu yapan Öksüz, bu kutsal mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti.

Türk askerinin ülkenin bekası ve mazlum insanların yaşaması için gece gündüz, kar kış demeden büyük bir özveri ile yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten Öksüz, "Bu başarıda askerlerimizin ailelerinin başarısı da oldukça büyüktür. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da silah arkadaşlarımıza dualarınızı esirgemeyin. Onlar sizlerin dualarıyla her türlü zorluğu aşacaklardır." dedi.

Suriye'ye uğurladıkları komandoların alınlarının akıyla döneceğine inançlarının tam olduğunu ifade eden Öksüz, "Tüm kahraman askerlerimize Suriye'de başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bize emanettir. Göreviniz mübarek, göreviniz ve bahtınız açık olsun, Allah'a emanet olun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mehmetçiğin "Komando Marşı" okuduğu törende komandolar, kendilerini ellerinde Türk bayraklarıyla uğurlamaya gelen eş ve çocuklarıyla vedalaştı.

Duygusal anların yaşandığı törenin ardından 120 komando, dualarla yeni görev yerlerine gitmek üzere otobüslerle yola çıktı.

Törene, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ile askerlerin aileleri katıldı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Suriye Fatsa Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title