Ordu gündem haberleri: Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Ordu haberine göre Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ordu'nun Gölköy ilçesinde pat pat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sezer Yapıcı'nın (35) kullandığı tarım aracı, Karahasan Mahallesi Asarkaya mevkisinde yaklaşık 20 metre yüksekten bir evin önüne devrildi. Kazada, sürücü Yapıcı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün araçta bulunan annesi Meryem (56) ve yeğeni Ayberk Yapıcı (10) ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezer Yapıcı'nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Erol Çelik Gölköy Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu gündem haberleri: Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.