Ordu gündem: Avukat Hüseyin Ersöz, Erdoğan'ın Mitingi Öncesinde Ordu'dan Fotoğraf Paylaştı: "Hangi Medeni Ülkede Karşılaşırsınız Bu Manzarayla Acaba…" - Haberler

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Ordu gündem: Avukat Hüseyin Ersöz, Erdoğan'ın Mitingi Öncesinde Ordu'dan Fotoğraf Paylaştı: "Hangi Medeni Ülkede Karşılaşırsınız Bu Manzarayla Acaba…"

Ordu gündem: Avukat Hüseyin Ersöz, Erdoğan'ın Mitingi Öncesinde Ordu'dan Fotoğraf Paylaştı: 'Hangi Medeni Ülkede Karşılaşırsınız Bu Manzarayla Acaba…'

Ordu haberlerine göre Avukat Hüseyin Ersöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitingi öncesinde kentteki havaalanı yolunun trafiğe kapatıldığına ilişkin fotoğraflar paylaştı ve “Binlerce insan araçların içinde bekliyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı! Hangi medeni ülkede karşılaşırsınız bu manzarayla acaba...” dedi.

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Avukat Hüseyin Ersöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitingi öncesinde kentteki havaalanı yolunun trafiğe kapatıldığına ilişkin fotoğraflar paylaştı ve "Binlerce insan araçların içinde bekliyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı! Hangi medeni ülkede karşılaşırsınız bu manzarayla acaba..." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ordu'da toplu açılış törenine katıldı. Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabında; Erdoğan'ın mitingi öncesinde, Ordu'da havaalanı yolunun kapatıldığını ve uzun araç kuyruklarının oluştuğunu gösteren fotoğraflar paylaştı. Ersöz, mesajında şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Ordu'ya geliyormuş. Havaalanı yolu (sahil yolu) kapatılmış halde, binlerce insan araçların içinde bekliyoruz. Çoluk, çocuk, genç, yaşlı! Hangi medeni ülkede karşılaşırsınız bu manzarayla acaba... Hayırlısı bakalım, umarım uçağa yetişebileceğiz.

Bitti mi, tabii ki hayır! Çalışanlar da dahil, araçla giden yolcu kapısına kadar gitmek yasak! Nizamiyede araçtan inip, valizler elde yol alacaksınız. İki çocuk, bu kadar valiz, havaalanı içinde yürüyoruz. Herkes isyanda, gören çok, duyan yok!"

ANKA / Güncel

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