Ordu Gölköy'de dere yatağına yuvarlanan otomobilde 3 kişi ölü bulundu

ORDU'nun Gölköy ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 3 kişi, 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.

Berat Kavak, Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'ten dün haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine ekipler, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken, sabah saatlerinde bir kaza ihbarı üzerine, Gölköy ilçesi Gölköy-Mesudiye kara yolunun Andız mevkisine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler Berat Kavak'ın kullandığı 52 AIB 007 plakalı otomobilin, yaklaşık 300 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandığını tespit etti. Yapılan kontrollerde Berat Kavak ile beraberindeki Ayşegül Tamalan ve Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği saptandı. 3 kişinin cenazesi, incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammet Yiğit'in Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olduğu, 10 günlük izin kapsamında 2 gün önce cezaevinden ayrıldığı belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı