Ordu-Giresun Havalimanı'nda Sis Nedeniyle Uçuşlar İptal Edildi

Ordu- Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte bir süredir etkili olan sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarına karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.