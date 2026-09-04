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Polis Heimlich Manevrasıyla Genci Kurtardı

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Isparta'da boğazına cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken genç, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla yeniden nefes aldı.

Isparta'da boğazına cisim kaçması sonucu nefes almakta güçlük çeken genç, polis memurunun uyguladığı Heimlich manevrasıyla yeniden nefes aldı.

Mimar Sinan Caddesi 1738 Sokak'ta yürüyen iki gençten biri boğazına kaçan cisim nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı.

Bunun üzerine gençler yakında bulunan polis aracına yönelerek yardım istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Amirliğinde görevli polis memuru Ahmet Onaç, yardım isteyen gence Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından genç, boğazındaki cismin çıkmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntüde olay sırasında gencin yardım istemesi ve polis memurunun müdahalede bulunması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis memuru Onaç, gazetecilere, olay günü sokakta görev yaptıkları sırada bir kişinin yanına gelerek yardım istediğini söyledi.

Gencin yüzünün soluk olduğunu ve "Heimlich" dediğini belirten Onaç, "Durumu anlayınca gence Heimlich manevrasıyla müdahale ettim. Sırtına vurduktan sonra çocuk biraz nefes aldı." dedi.

Müdahalenin ardından çevrede bulunan vatandaşların da yardımcı olduğunu anlatan Onaç, gencin yakındaki bir otelin lavabosuna götürüldüğünü dile getirdi.

İlk yardım eğitimlerinin görevleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Onaç, "Polis teşkilatı olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görev yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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