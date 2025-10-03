Haberler

Ordu Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Ordu Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Yangın Tatbikatı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu Giresun Havalimanı'nda gerçekleştirilen tatbikatta, yolcu uçağı kaza kırım sonucu ikiye bölündü ve yangın meydana geldi. ARFF ekipleri, yangına müdahale ederek yaralıları kurtardı.

Ordu Giresun Havalimanı'nda acil durum ve ateşli yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Acil Durum Planı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereği yapılan tatbikat, havalimanı hava aracı kurtarma ve yangın söndürme (ARFF) ekiplerinin koordinesinde düzenlendi.

Tatbikat, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Ordu ve Giresun'dan 112 Acil Sağlık ile itfaiye, Ordu AFAD, Gülyalı ilçesinden emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başladı.

Senaryo gereği, kaza kırım sonucu yolcu uçağı ikiye bölündü. Teknik aksaklıktan ötürü sert iniş yapan uçak, pist üzerinde kaza kırıma uğradı. İkiye bölünen uçağın bir kısmında yangın meydana geldi.

Kule tarafından olayın ihbarını alan Havalimanı ARFF ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Bu sırada yardımcı kuruluşlara da olayın ihbarı bildirildi.

Havalimanı ARFF ekipleri ile itfaiye ekipleri, yangını söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ordu AFAD ekibi ile uçak içinde sıkışan yolcuların kurtarılmasını sağlandı, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin belirlediği triyaj alanına teslim edildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Güvenlik Şefliği olay yerinin emniyetini aldı. İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri de havalimanının genel emniyetini alarak, yetkisiz kişilerin havalimanına girişini engelledi.

ARFF Şefi Nuri Polat'ın Acil Durum Operasyon Merkezi üyelerini bilgilendirmesiyle tatbikat sona erdi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Davutoğlu o anları anlattı

Davutoğlu'na bu kareler soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu

Türkiye'nin en zenginiydi! İş insanının serveti 2 yılda buhar oldu
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.