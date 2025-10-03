Ordu Giresun Havalimanı'nda Acil Durum ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

Ordu Giresun Havalimanı'nda acil durum ve ateşli yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Havalimanı Acil Durum Planı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi gereği yapılan tatbikat, havalimanı hava aracı kurtarma ve yangın söndürme (ARFF) ekiplerinin koordinesinde düzenlendi.

Tatbikat, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü, Ordu ve Giresun'dan 112 Acil Sağlık ile itfaiye, Ordu AFAD, Gülyalı ilçesinden emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başladı.

Senaryo gereği, kaza kırım sonucu yolcu uçağı ikiye bölündü. Teknik aksaklıktan ötürü sert iniş yapan uçak, pist üzerinde kaza kırıma uğradı. İkiye bölünen uçağın bir kısmında yangın meydana geldi.

Kule tarafından olayın ihbarını alan Havalimanı ARFF ekipleri, hızlı bir şekilde olay yerine gelerek yangına müdahaleye başladı. Bu sırada yardımcı kuruluşlara da olayın ihbarı bildirildi.

Havalimanı ARFF ekipleri ile itfaiye ekipleri, yangını söndürme ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ordu AFAD ekibi ile uçak içinde sıkışan yolcuların kurtarılmasını sağlandı, yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin belirlediği triyaj alanına teslim edildi.

Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Güvenlik Şefliği olay yerinin emniyetini aldı. İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma ekipleri de havalimanının genel emniyetini alarak, yetkisiz kişilerin havalimanına girişini engelledi.

ARFF Şefi Nuri Polat'ın Acil Durum Operasyon Merkezi üyelerini bilgilendirmesiyle tatbikat sona erdi.