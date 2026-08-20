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Ordu-Giresun Havalimanı'nda 7 ayda 667 bin yolcu

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Ordu-Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667 bin 156 kişi seyahat etti.

Ordu- Giresun Havalimanı'ndan 7 ayda 667 bin 156 kişi seyahat etti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Ordu-Giresun Havalimanı uçak, yolcu ve yük istatistikleri açıklandı.

Havalimanında temmuzda iç hatlarda 98 bin 668, dış hatlarda ise 4 bin 513 olmak üzere 103 bin 181 yolcuya hizmet verildi.

Yılın 7 ayında ise Ordu-Giresun Havalimanı'nda yolcu sayısı 667 bin 156, uçak trafiği 4 bin 297 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA
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