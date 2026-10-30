Ordu Fatsa'da ırmakta mahsur kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan yağış sonucu su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kalan iş makinesi operatörü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kentte etkili olan yağış Fatsa, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Fatsa'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. İlçede, Karadeniz Sahil Yolu'nda etkili olan yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı

Öte yandan Fatsa'daki Ilıca Irmağı'nın su debisi yağışla birlikte yükseldi. Bölgede çalışan beton mikseri operatörü Hikmet İvecek (62), su seviyesi yükselen ırmakta mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü İvecek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA