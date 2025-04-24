Ordu'daki Sis Hava Ulaşımını Aksattı
Ordu'da etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya yol açtı. İstanbul ve Ankara'dan gelen bazı uçaklar, sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi. Bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanıyor.
Ordu'da etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamaya neden oluyor.
Ordu-Giresun Havalimanı'na İstanbul ve Ankara'dan gelen bazı uçaklar sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.
Hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferlerinde ise gecikmeler yaşanıyor.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel