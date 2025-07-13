Ordu'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, 100'den fazla personel ve 20 araç ile yapılan 3,5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm sıfır atık tesislerinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangına 100'den fazla personel ve 20 araç ile müdahale edildi. Kağıt, plastik ve naylon gibi çeşitli malzemelerin yer aldığı tesiste maddi hasar oluştu, tesise ait bir iş makinesi de kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel