Ordu'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yağmur suyu hattı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni projelerle mevcut hatlardaki yetersizliklerin giderilerek, su baskını sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesindeki altyapı çalışmaları sürüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattı yatırımlarını tek tek hayata geçirildiği, son olarak Cumhuriyet Mahallesi 1388 No'lu Sokak'ta 400'lük boru imalatına başlandığı belirtildi.
Çalışmalar kapsamında sokak boyunca yağmur suyu toplama kapasitesinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, mevcut hatlardaki yetersizlik nedeniyle oluşan taşkın ve birikintilerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği vurgulandı.
Açıklamada, yeni imalatla birlikte bölgenin yağmur suyu altyapısının güçlendirilerek konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısının sağlanacağı aktarıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı günden bu yana Altınordu'da 51 kilometrelik yağmur suyu hattının inşa edildiği, şehir genelinde kronik hale gelen su baskını sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.