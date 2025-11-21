Haberler

Ordu'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Ordu'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde yağmur suyu hattı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni projelerle mevcut hatlardaki yetersizliklerin giderilerek, su baskını sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin Altınordu ilçesindeki altyapı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yağmur suyu hattı yatırımlarını tek tek hayata geçirildiği, son olarak Cumhuriyet Mahallesi 1388 No'lu Sokak'ta 400'lük boru imalatına başlandığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında sokak boyunca yağmur suyu toplama kapasitesinin artırıldığı ifade edilen açıklamada, mevcut hatlardaki yetersizlik nedeniyle oluşan taşkın ve birikintilerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Açıklamada, yeni imalatla birlikte bölgenin yağmur suyu altyapısının güçlendirilerek konforlu ve güvenli bir ulaşım altyapısının sağlanacağı aktarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı günden bu yana Altınordu'da 51 kilometrelik yağmur suyu hattının inşa edildiği, şehir genelinde kronik hale gelen su baskını sorunlarını çözmek için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon: Ortam bir anda buz kesti

Dursun Özbek'ten ünlü spikere canlı yayında racon
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.