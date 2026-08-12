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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Altınordu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, A.B.K, B.K, B.G. ve A.K'nin ev, iş yeri ve araçlarında yaptıkları aramada 741 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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