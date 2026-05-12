Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen baskında 15 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Altınordu ilçesinde farklı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 2 zanlının üzerinde 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve B.C.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay