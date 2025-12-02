Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Fatsa ve Ünye ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheli H.Y'nin Ünye, M.B. ve H.P'nin ise Fatsa'daki adreslerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B. ve H.P. emniyetteki işlemlerinin ardından bırakıldı, H.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.