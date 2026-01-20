Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Ordu merkezli yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında sentetik haplar, metamfetamin ve ruhsatsız tabancalar yer aldı. Tutuklanan kişi mahkemece hapis cezasına çarptırıldı.

ORDU merkezli 2 ilde jandarma tarafından uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Fatsa İlçe Jandarma Komutanlıkları koordinesinde 16 Ocak'ta Ordu ve Samsun'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, M.C.K. (29), H.T. (46), S.S.K. (23), M.A. (37), M.D. (46) ile M.C. (30) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üzerinde yaptığı aramada 804 sentetik hap, 1 gram metamfetamin, 1 gram bonzai ham maddesi, 2 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 7 cep telefonu, 4 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 1 gram kokain, 4 gram kenevir tohumu, likit esrar içerikli elektronik sigara, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 22 bin 200 TL nakit para, 1 altın bilezik, bir çift altın küpe ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.S.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.C.K., H.T., M.A. ve M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
