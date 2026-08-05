Haberler

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.U. ve A.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde kullanmak" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk

Çerçeve yasa Meclis'te! İşte imza veren milletvekili sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı

Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
'Ödenemez' uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı

"Ödenemez" uyarısını yanlış anlayınca 38 milyonu çöpe attı
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...

Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
İsmail Kartal'dan Ederson kararı

Ederson için karar çıktı
AK Parti, Üsküdar seçimine itiraz etti: İrade gasp edildi

AK Parti kaybettiği seçimi yargıya taşıyor: Yasal süreç başlatıldı

Yargıtay, Palu ailesi dosyasına son noktayı koydu: İspirtocu damadın karanlık yüzü

Yargıtay, "Palu ailesi" davasına son noktayı koydu
Italiano taraftarın merakla beklediği haberi verdi: Bizimle maçta olmayacak

Italiano kahreden haberi verdi: Bizimle birlikte olmayacak