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Ordu'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti

Ordu'da Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Çamaşırhane Hizmeti
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz çamaşırhane hizmetini başlattı. Öğrenciler, kıyafetlerini yıkarken aynı zamanda mini kütüphanede ders çalışabilecekler.

Ordu Büyükşehir Belediyesince üniversite öğrencilerinin ücretsiz yararlanabileceği çamaşırhane hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öğrenci ve gençlere yönelik yatırım ve projelere bir yenisinin daha eklendiği belirtildi.

Çamaşırhanede öğrencilere ücretsiz hizmet verildiği vurgulanan açıklamada, "Ordu Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında üniversite öğrencileri için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve daha hijyenik koşullara sahip olmaları için Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Mahallesi Yerleşkesinde Kent Çamaşırhanesini hayata geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerin çamaşırhaneden ücretsiz yararlanabileceklerinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Burada gençlere sadece çamaşır yıkama hizmeti sunmakla da kalınmıyor, yıkadıkları kıyafetleri kurutma ve ütüleme imkanına da sahip oluyorlar. Aynı zamanda alanda bir mini kütüphane ve ücretsiz internet desteği de sağlanıyor. Öğrenciler, çamaşırlarını yıkarken aynı zamanda ders çalışıp vakit de geçirebiliyorlar."

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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