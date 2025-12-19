Haberler

Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu

Ordu'da kurslara katılan üç kadın usta öğretici oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da hobi olarak kurslara katılan üç kadın, el sanatları eğitimi alarak usta öğretici olma başarısını gösterdi. Necla Güler, Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, ORMEK kursları sayesinde hayallerine kavuşarak meslek sahibi oldular.

Ordu'da hobi olarak kurslara katılan üç kadın, usta öğretici olma başarısı gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) vatandaşlara istihdam imkanları sunuyor.

Kurslara katılan Necla Güler, Özlem Oskay ve Çağla Gündüz, Altınordu ilçesindeki ORMEK şubesinde el sanatları üzerine açılan çeşitli kurslara katıldı.

Kadın kursiyerler kurs saatini tamamlayarak ustalık belgesi için başvuruda bulundu.

Sınavlarda başarı göstererek usta öğretici olan üç kursiyer, ORMEK danışmanlığında çalışmalarını yürüterek Ordu Olgunlaşma Enstitüsünün açtığı sınavları da kazanarak göreve başladı.

Hayallerine kavuşan ve meslek sahibi olan kadınlar, el emeği ürünlerini daha fazla kişiye ulaştırabiliyor.

Güler, Oskay ve Gündüz, kendilerine bu imkanı sunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e ve ORMEK'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Cinayete kurban giden kadın rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor

Rüyalarını anlatmış: Babanız olacak şerefsiz beni öldürüyor
Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddia sonrası menajerinden açıklama geldi

Korkutan iddia sonrası beklenen açıklama geldi
ABD'de özel jetin düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti

Havaalanına iniş yapan özel jet düştü! 7 kişi hayatını kaybetti
Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...

Üç ayrı dalga, çok sayıda ünlü isim! İşte soruşturmaya dair çarpıcı detaylar...
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi

Kiraladığı gelinlik hayatını değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu

İç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
title