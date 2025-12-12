Ordu'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Nusret Birlikbaş, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
H.Ö. idaresindeki 60 EK 750 plakalı tır, Topçam Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nusret Birlikbaş'a (65) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Birlikbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.
