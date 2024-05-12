Ordu'da Telefon Direği Çocuğu Öldürdü
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, üzerine telefon direği devrilen 10 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İlçenin Sarıca Mahallesi'nde, dün evlerinin yakınındaki fındık bahçesinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada üzerine telefon direği devrilmesi sonucu yaralanan Kadir Efe Kayhan (10), Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kayhan, yaşamını yitirdi.